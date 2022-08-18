Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации на Запорожской АЭС

Украина готовит 19 августа резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период прибытия в стране генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщает Минобороны России. Об этом пишет ТАСС.

«19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции», - заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что артиллерийская бригада ВСУ планирует нанести удары по территории ЗАЭС с огневых позиций в Никополе. При этом вина за последствия атаки будет возложена на РФ.

Кроме того, подразделения 704-го полка войск РХБЗ ВСУ намерены сосредоточиться в районе ЗАЭС, чтобы затем зафиксировать последствия провокации и продемонстрировать якобы ликвидацию последствий аварии.

«Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развертывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений», - сказал Конашенков.

Он также подчеркнул, что тяжелые вооружения РФ не находятся ни на территории ЗАЭС, ни в прилегающих к ней районах. Там находится только подразделения охраны.