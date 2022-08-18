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1 час назад

В США женщина впервые возглавила испытательный центр авиации ВМС

Газета.Ru

Испытательный авиацентр ВМС США, в котором проводят испытания самолетов вертолетов и беспилотников в интересах военно-морского флота и корпуса морской пехоты, впервые в истории возглавила женщина. Об этом сообщат Navy Times.

В США женщина впервые возглавила испытательный центр авиации ВМС
Фото: U.S. NavyU.S. Navy

Ей стала командир самолетов EA-6B Prowler и EA-18G Growler капитан Элизабет Сомервиль, которая участвовала в операциях «Свобода Ирака» и «Несокрушимая свобода». Предыдущий командир центра — полковник Ричард Марильяно — вышел на пенсию.

Испытательное авиакрыло базируется на военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер в Мэриленде. По данным службы, командование центра является «самым технически разнообразным авиакрылом в морской авиации» и состоит из четырех эскадрилий.

Ранее Королевские ВВС Великобритании приостановили прием белых рекрутов-мужчин, так как решили выполнить цели по гендерному и этническому разнообразию.

В командовании британской армии выразили обеспокоенность позицией главного маршала авиации Майкла Уингстона, который возглавляет ВВС, а глава службы по набору личного состава Королевских ВВС подала в отставку.

В штабе одного из претендентов на пост премьер-министра страны Риши Сунака назвали стремление командования ВВС к «разнообразию» «не только позорным, но и опасным».

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