Американский эсминец USS Bulkeley прибыл в испанский порт Рота

Эсминец USS Bulkeley типа «Арли Бёрк» ВМС США прибыл в новый порт постоянной приписки на авиабазу Рота в Испании в рамках обновления европейской компоненты противоракетной обороны (ПРО) США. Об этом сообщает Navy Times.

Эсминцы «Арли Бёрк» оснащены боевой управляющей системой «Иджис» и вооружены крылатыми ракетами «Томагавк» и противоракетами SM-2 и SM-3, предназначенными для уничтожения баллистических ракет и боеголовок за пределами атмосферы.

«Мы рады присоединиться к нашим родственным корабельным и авиационным подразделениям, которые уже находятся на острие удара, чтобы заверить наших союзников, что мы будем реагировать на угрозы по мере необходимости и обеспечивать поддержку глобальных операций», — сказал командир Bulkeley капитан Мак Харкин.

По данным издания, в течение нескольких лет количество противоракетных эсминцев в испанской Роте будет увеличено с четырех до шести.

Ранее сообщалось, что на турецкую военно-морскую базу Аксаз, которая находится на юго-западе страны, прибыл ракетный эсминец USS Forrest Sherman Соединенных Штатов.

Сейчас данный эсминец, на борту которого расположены крылатые ракеты Tomahawk, является флагманом Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2). В эту группу, действующую в Средиземном море, входят фрегаты Военно-морских сил Турции, Италии и Греции.