Обновленная система контроля космического пространства заступила на дежурство в России

"Не так давно был подписан указ о постановке на боевое дежурство обновленной системы контроля космического пространства, модернизированных радиооптических комплексов "Крона", "Окно" и "Прицел", — сказал он.

Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве сегодня осуществляют наземные средства системы, которые находятся в Московской области, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесии и Таджикистане. Ранее сообщалось, что в России построят четыре радиолокационные станции обнаружения крылатых и баллистических ракет, которые войдут в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). СПРН состоит из космического эшелона спутников "Тундра" и системы наземных РЛС, в том числе "Воронеж", которые работают в различных диапазонах — от метрового до сантиметрового.