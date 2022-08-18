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1 час назад

Обновленная система контроля космического пространства заступила на дежурство в России

Газета.Ru

Генеральный директор МАК "Вымпел" Сергей Боев на форуме "Армия-2022" заявил, что на боевое дежурство в России заступила обновленная система контроля космического пространства, сообщает ТАСС.

Обновленная система контроля космического пространства заступила на дежурство в России
Фото: FreepikFreepik

"Не так давно был подписан указ о постановке на боевое дежурство обновленной системы контроля космического пространства, модернизированных радиооптических комплексов "Крона", "Окно" и "Прицел", — сказал он.

Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве сегодня осуществляют наземные средства системы, которые находятся в Московской области, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесии и Таджикистане. Ранее сообщалось, что в России построят четыре радиолокационные станции обнаружения крылатых и баллистических ракет, которые войдут в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). СПРН состоит из космического эшелона спутников "Тундра" и системы наземных РЛС, в том числе "Воронеж", которые работают в различных диапазонах — от метрового до сантиметрового.

Ранее сообщалось, что в России готовятся модернизировать СПРН. В проект модернизации заложат возможность отслеживать с помощью РЛС перспективные цели вероятного противника.

Армия,Сергей Боев,Межгосударственный авиационный комитет,
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