Британец рассказал о грозном предупреждении России Западу

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32 минуты назад

В Британии назвали подлодку «Арктур» предупреждением Западу

Илья Родин

Обозреватель Тарик Тахир в статье для британской газеты The Sun рассказал о своих впечатлениях от техники, представленной на форуме «Армия-2022». Наибольший интерес у него вызвал концепт-проект подлодки «Арктур». По его мнению, показав его на мероприятии, Россия сделала предупреждение западным странам.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что лодка была представлена на стенде ЦКБ морской техники «Рубин». В ней воплощено видение будущего подводных стратегических крейсеров.

По мнению автора, практически невидимая для средств обнаружения российская подводная лодка, оснащенная ядерным вооружением и беспилотниками, является настоящим «зверем в глубине».

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Тарик Тахир подчеркнул, что она напомнила ему аппараты, которые используют разнообразные злодеи в фильмах про агента британской разведки Джеймса Бонда. В особенности, за счет отсека для запуска подводных дронов.

Аналитик предположил, что лодка не случайно названа в честь самой яркой звезды в северном небесном полушарии, Арктура. Следовательно, она предназначается для действий в Арктике.

Армия,Джеймс Бонд,Владимир Путин,ЦКБ "Рубин",
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