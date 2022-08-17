Британец рассказал о грозном предупреждении России Западу

Обозреватель Тарик Тахир в статье для британской газеты The Sun рассказал о своих впечатлениях от техники, представленной на форуме «Армия-2022». Наибольший интерес у него вызвал концепт-проект подлодки «Арктур». По его мнению, показав его на мероприятии, Россия сделала предупреждение западным странам.
Отмечается, что лодка была представлена на стенде ЦКБ морской техники «Рубин». В ней воплощено видение будущего подводных стратегических крейсеров.
По мнению автора, практически невидимая для средств обнаружения российская подводная лодка, оснащенная ядерным вооружением и беспилотниками, является настоящим «зверем в глубине».
Тарик Тахир подчеркнул, что она напомнила ему аппараты, которые используют разнообразные злодеи в фильмах про агента британской разведки Джеймса Бонда. В особенности, за счет отсека для запуска подводных дронов.
Аналитик предположил, что лодка не случайно названа в честь самой яркой звезды в северном небесном полушарии, Арктура. Следовательно, она предназначается для действий в Арктике.