Контрактника арестовали за продажу похищенных автоматов Калашникова

Выборгский районный суд отправил в СИЗО 28-летнего уроженца Дагестана, похитившего оружие и боеприпасы во время службы по контракту в Белгородской области. Об этом в среду, 17 августа, сообщает «Фонтанка».

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По сведениям издания, старшина роты с апреля по май 2022 года принимал участие в служебной командировке. Находясь в полевом лагере, он похитил 40 гранат, 9 автоматов Калашникова (АК), пистолет и патроны к нему. Затем он продал их бизнесмену, работающему в сфере грузоперевозок.