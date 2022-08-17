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47 минут назад

На Черноморском флоте опровергли смену главнокомандующего

Lenta.ru

На Черноморском флоте России опровергли информацию о смене главнокомандующего и посоветовали не верить сплетням. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского региона.

«Не верьте сплетням. Когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», — заявили в отделе.

17 августа РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что новым командующим ЧФ России назначен вице-адмирал Виктор Соколов. С мая 2019 года флотом командует адмирал Игорь Осипов. Собеседник агентства добавил, что публичного мероприятия в честь назначения не было и, скорее всего, уже не будет в связи с введенным в Севастополе «желтым» уровнем террористической опасности.

Путин уволил пятерых генералов Росгвардии

Ранее стало известно, что в городе продлили высокий уровень террористической опасности до 29 августа.

Армия,Видео,Игорь Осипов,Виктор Соколов,Владимир Путин,Росгвардия,
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