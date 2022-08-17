На Черноморском флоте России опровергли информацию о смене главнокомандующего и посоветовали не верить сплетням. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского региона.

«Не верьте сплетням. Когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», — заявили в отделе.

17 августа РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что новым командующим ЧФ России назначен вице-адмирал Виктор Соколов. С мая 2019 года флотом командует адмирал Игорь Осипов. Собеседник агентства добавил, что публичного мероприятия в честь назначения не было и, скорее всего, уже не будет в связи с введенным в Севастополе «желтым» уровнем террористической опасности.