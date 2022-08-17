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34 минуты назад

В Одессе врачи за $7 тысяч оформляли справки о непригодности к военной службе

Газета.Ru

В Одессе правоохранители раскрыли схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за $7 тысяч. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Как заявило ведомство, врачи военно-врачебной комиссии и должностные лица Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города при отсутствии оснований выдавали заведомо поддельные документы о непригодности лица к военной службе из-за якобы наличия заболеваний.

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Следователи считают, что фигуранты дела подыскивали мужчин призывного возраста, которым за вознаграждение в размере $7 тысяч предлагали помощь в пересечении границы. Правоохранители смогли задержать двух человек с поличным.

Организаторов преступной схемы задержали по подозрению в незаконной переправке граждан через государственную границу Украины. Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2022 года на Украине было зарегистрировано 500 производств в отношении уклонистов от мобилизации.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,В мире,Владимир Путин,
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