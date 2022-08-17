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30 минут назад

Посольство Британии объяснило пролет самолета-разведчика через территорию РФ

Елена Прошина

Посольство Великобритании в РФ прокомментировало пролет самолета-разведчика RC-135W через территорию РФ. В диппредставительстве это назвали «рутинной операцией». Об этом пишет РИА Новости.

Посольство Британии объяснило пролет самолета-разведчика через территорию РФ
Фото: ТАССТАСС

«Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа», - говорится в сообщении посольства.

Там также добавили, что команда самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально.

Ранее стало известно, что Великобритания подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135W по маршруту, пролегающему в том числе над РФ.

На заявку отреагировали в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что британская заявка рассматривается как сознательная провокация. ВКС РФ была поставлена задача не допустить нарушения границы России. В Минобороны добавили, что последствия провокации будут лежать исключительно на Великобритании.

Армия,Минобороны России,
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