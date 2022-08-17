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24 минуты назад

Норвегия окажет Украине военную помощь

Lenta.ru

Норвегия передаст Украине новый пакет военной помощи. Об этом министр обороны республики Алексей Резников написал на своей странице в Twitter после телефонного разговора со своим норвежским коллегой Бьорном Арилдом Грамом.

Норвегия окажет Украине военную помощь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он заявил о готовности Осло в очередной раз оказать Киеву военную помощь, добавив, что Норвегия также будет заниматься обучением украинских солдат.

В июне сообщалось, что норвежские власти передали Украине 22 американские самоходные гаубицы M109, а также запасные части к ним, боеприпасы и другое снаряжение. При этом в военном ведомстве королевства отметили, что на смену им пришли новые, поставленные Южной Кореей.

Армия,В мире,Алексей Резников,
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