Норвегия окажет Украине военную помощь

Норвегия передаст Украине новый пакет военной помощи. Об этом министр обороны республики Алексей Резников написал на своей странице в Twitter после телефонного разговора со своим норвежским коллегой Бьорном Арилдом Грамом.

Он заявил о готовности Осло в очередной раз оказать Киеву военную помощь, добавив, что Норвегия также будет заниматься обучением украинских солдат.