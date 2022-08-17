Стало известно о планах Зеленского сместить главкома ВСУ

«Нардепы и другие приближенные к Зеленскому люди говорят, что конфликта между офисом президента и Залужным нет, но президенту не слишком хочется иметь конкурента во время празднования победы», — стало известно собеседникам издания.

Как отмечается, Залужный «не очень рад перспективе» перейти в министерство обороны. В настоящее время главой ведомства является Алексей Резников. Его предлагали назначить премьером, он же выразил желание стать министром юстиции — однако, по сведениям «Телеграфа», Зеленского устраивает действующий руководитель Минюста. В издании также предполагают, что сместить главкома ВСУ офису президента все же не удастся, так как у него высокая поддержка как среди населения страны, так и в лице зарубежных партнеров.