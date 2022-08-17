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1 час назад

«Калашников» на форуме «Армия-2022» показал новую винтовку со сменными стволами

Газета.Ru

Группа компаний «Калашников»на форуме «Армия-2022» представила новую винтовку СВ-21, сообщает «Российская газета».

«Калашников» показал новую винтовку со сменными стволами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что СВ-21 — винтовка с ручным перезаряжанием со сменными стволами под патроны 7,62x54R и 308WIN. Она построена по схеме «несущей затворной коробки» с вывешенным стволом и трубчатым цевьем. Запирание затвора производится на муфту ствола. Длина стволов составляет от 530 до 650 мм. Общая длина винтовки составляет 1300 мм, вес без патронов — около 5,2 кг.

Ранее сообщалось, что «Ростех» начал испытания новейшей снайперской винтовки «Уголек».

До этого в Польше рассказали об особенностях российской винтовки «Доминатор».

Ранее сообщалось что российская дальнобойная винтовка ORSIS под патрон 12,7x99 стандарта НАТО прошла испытания и готова к серийному выпуску.

Армия,НАТО,Ростех,
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