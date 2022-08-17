«Калашников» показал новую винтовку со сменными стволами

Отмечается, что СВ-21 — винтовка с ручным перезаряжанием со сменными стволами под патроны 7,62x54R и 308WIN. Она построена по схеме «несущей затворной коробки» с вывешенным стволом и трубчатым цевьем. Запирание затвора производится на муфту ствола. Длина стволов составляет от 530 до 650 мм. Общая длина винтовки составляет 1300 мм, вес без патронов — около 5,2 кг.