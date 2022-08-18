В ЛНР заявили о массовых отказах военнослужащих ВСУ подчиняться командирам у Соледара

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7 минут назад

Бойцы ВСУ массово отказались подчиняться командирам у Соледара

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

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Фото: ministryofdefenceua/flickr.comministryofdefenceua/flickr.com

«В районе населенного пункта Соледар отмечаются массовые факты неповиновения украинских военнослужащих. Личный состав отказывается выполнять приказы вышестоящего командования ввиду больших потерь и низкого уровня обеспечения», – написал он в своем Telegram-канале.

Марочко добавил, что в Константиновке идет формирование штрафбатов, которые будут направлены на передовую.

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«В населенном пункте Константиновка отмечено формирование украинских подразделений из числа «штрафников». В состав входят военнослужащие, которые совершили не только дисциплинарные проступки, но и те, кому грозит уголовное наказание за самовольное оставление позиций, а также неподчинение командованию. После формирования отдельных отрядов они будут направлены на передовые позиции для ротации подразделений, утративших боеспособность», – отметил офицер.

Ранее сообщалось, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.

Армия,Андрей Марочко,
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