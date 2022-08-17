В Минобороны рассказали массовом дезертирстве солдат батальонов ВСУ

Больше половины военнослужащих батальонов ВСУ дезертировали из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«В Соледаре, в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%», — сообщили в Минобороны России в ходе брифинга.
Кроме того, более половины солдат 66-й мехбригады ВСУ также самовольно оставили боевые позиции под Марьинкой в ДНР.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что солдаты ВСУ массово дезертируют с боевых позиций. Ранее командир дезертировавшего подразделения ВСУ назвал обстановку под Марьинкой «адом», пишет MK.RU. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию, направленную на защиту мирного населения ЛНР и ДНР.