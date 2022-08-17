В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
22 минуты назад

Минобороны РФ: больше половины солдат батальонов ВСУ дезертируют

Ura.Ruиещё 2

Больше половины военнослужащих батальонов ВСУ дезертировали из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В Минобороны рассказали массовом дезертирстве солдат батальонов ВСУ
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В Соледаре, в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%», — сообщили в Минобороны России в ходе брифинга.

Росгвардия обнаружила крупный схрон оружия украинских националистов

Кроме того, более половины солдат 66-й мехбригады ВСУ также самовольно оставили боевые позиции под Марьинкой в ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что солдаты ВСУ массово дезертируют с боевых позиций. Ранее командир дезертировавшего подразделения ВСУ назвал обстановку под Марьинкой «адом», пишет MK.RU. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию, направленную на защиту мирного населения ЛНР и ДНР.

Армия,Минобороны России,Росгвардия,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители