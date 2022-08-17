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19 минут назад

Украина анонсировала новую военную помощь от США

Lenta.ru

США предоставят новую военную помощь Украине, анонсировал глава Минобороны республики Алексей Резников в своем Twitter.

Украина анонсировала новую военную помощь от США
Фото:  U.S. Air Force / Mauricio Campino U.S. Air Force / Mauricio Campino

Он рассказал о беседе с американским министром обороны Ллойдом Остином.

«Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, новые потребности на поле боя и пути укрепления возможностей украинской армии. Скоро придет больше помощи США в области безопасности», — написал глава ведомства.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный констатировал тяжелое положение украинских военных на фронте. Он связал это с интенсивностью артиллерийских обстрелов со стороны российской армии, из-за чего позиции украинских военных подвергаются ударам по 700–800 раз за сутки.

16 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что потери войск ВСУ и теробороны огромны, но реальные цифры киевское руководство от общественности скрывает.

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