Украина анонсировала новую военную помощь от США

Он рассказал о беседе с американским министром обороны Ллойдом Остином .

«Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, новые потребности на поле боя и пути укрепления возможностей украинской армии. Скоро придет больше помощи США в области безопасности», — написал глава ведомства.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный констатировал тяжелое положение украинских военных на фронте. Он связал это с интенсивностью артиллерийских обстрелов со стороны российской армии, из-за чего позиции украинских военных подвергаются ударам по 700–800 раз за сутки.