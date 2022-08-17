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27 минут назад

КНДР запустила ракеты в сторону Желтого моря

Никита Бородкин

КНДР в ночь на 17 августа запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря. Как сообщает РИА Новости, пуски прошли с побережья провинции Пхенан-Намдо, в районе уезда Унчхон.

КНДР запустила ракеты в сторону Желтого моря
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас южнокорейские военные совместно с представителями США анализируют информацию о запусках.

Напомним, что это уже второй пуск крылатых ракет армией КНДР, о котором стало известно в этом году. Обычно армия Южной Кореи не информирует о запусках отдельно, поскольку они не нарушают резолюцию Совбеза ООН. Данные публикуют только тогда, когда СМИ запрашивают официально запрашивают информацию, узнав о пусках от собственных источников.

Всего в 2022 году КНДР провела 18 тестовых запусков баллистических и крылатых ракет, не считая учений с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). В июле в Южной Корее сообщали, что армия КНДР произвела несколько выстрелов из РСЗО.

Армия,Совбез ООН,
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