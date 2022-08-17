Российские связисты призвали украинских военных сдаваться по радио

Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа (ЗВО) транслируют радиосигнал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и населения освобожденных территорий Украины. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Там уточнили, что мобильный радиокомплекс на базе «Тигра» слышен в радиусе минимум 15 километров — он транслирует радиостанцию «Жизнь». Украинские военнослужащие могут услышать популярную музыку, актуальные новости и подробные инструкции о том, как выжить.

«Адресованы они военнослужащим Украины: "Радио жизнь, инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно"», — рассказали о призывах к военным в министерстве.

Как сообщил начальник радиокомплекса, каждые полчаса российские военнослужащие возвращаются на заранее подготовленные позиции, чтобы не попасть под огонь ВСУ. В оборонном ведомстве также отчитались, что связисты ЗВО в ходе спецоперации помогают с настройкой гражданских стационарных радиоточек.