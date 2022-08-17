В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
49 минут назад

Российские связисты призвали украинских военных сдаваться по радио

Lenta.ruиещё 1

Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа (ЗВО) транслируют радиосигнал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и населения освобожденных территорий Украины. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Там уточнили, что мобильный радиокомплекс на базе «Тигра» слышен в радиусе минимум 15 километров — он транслирует радиостанцию «Жизнь». Украинские военнослужащие могут услышать популярную музыку, актуальные новости и подробные инструкции о том, как выжить.

«Адресованы они военнослужащим Украины: "Радио жизнь, инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно"», — рассказали о призывах к военным в министерстве.

Как сообщил начальник радиокомплекса, каждые полчаса российские военнослужащие возвращаются на заранее подготовленные позиции, чтобы не попасть под огонь ВСУ. В оборонном ведомстве также отчитались, что связисты ЗВО в ходе спецоперации помогают с настройкой гражданских стационарных радиоточек.

Минобороны прокомментировало детонацию боеприпасов в Крыму

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 8 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения ее целей.

Армия,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители