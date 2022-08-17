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47 минут назад

Главком ВСУ констатировал тяжелое положение армии Украины

Lenta.ru

Главнокомандующий ВСУ констатировал тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ констатировал тяжелое положение армии Украины
Фото: ReutersReuters

По его словам, российская армия наращивает интенсивность артиллерийских обстрелов, и позиции украинских военных подвергаются ударам по 700–800 раз за сутки. При этом, добавил он, ВС РФ ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов.

16 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что потери войск ВСУ и теробороны огромны, но реальные цифры киевское руководство от общественности скрывает. По словам министра, роль Киева в западной тактике ведения боевых действий «сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала».

Армия,Сергей Шойгу,Верховный суд,Минобороны России,
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