Главком ВСУ констатировал тяжелое положение армии Украины

Главнокомандующий ВСУ констатировал тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, российская армия наращивает интенсивность артиллерийских обстрелов, и позиции украинских военных подвергаются ударам по 700–800 раз за сутки. При этом, добавил он, ВС РФ ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов.