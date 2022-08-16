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39 минут назад

Минобороны РФ обвинило Израиль в нарушении линии разграничения на Голанах

Елена Прошина

В Минобороны РФ заявили, что израильский танк намеренно нарушил линию разграничения «Альфа» на Голанских высотах. Об этом пишет РИА «Новости».

ВС РФ обвинили Израиль в нарушении линии разграничения на Голанах
Фото: WIkimedia CommonsWIkimedia Commons

Отмечается, что в 1974 году Совбез ООН поставил ввести в регион миротворческие силы. Были проведены две линии разграничения.

Вдоль линии «Альфа» располагаются войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за «Браво» - военная полиция ВС РФ и бойцы сирийской армии. Между ними находится особая зона, находящаяся под контролем ООН.

Израильский танк появился со стороны горы Телль-Эль-Фарас, говорится в сообщении ведомства. Он направился к населенному пункту Эс-Сабах, затем повернул к Айн-Айсах. После этого произвел остановку и «демонстративно направил ствол в сторону позиций» сирийцев. Через 10 минут он вернулся в место своей дислокации.

Таким образом, пояснили в Минобороны, экипаж танка осознанно нарушил линию «Альфа», пересекать которую не имел права.

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