ВС РФ обвинили Израиль в нарушении линии разграничения на Голанах

В Минобороны РФ заявили, что израильский танк намеренно нарушил линию разграничения «Альфа» на Голанских высотах. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: WIkimedia Commons WIkimedia Commons

Отмечается, что в 1974 году Совбез ООН поставил ввести в регион миротворческие силы. Были проведены две линии разграничения.

Вдоль линии «Альфа» располагаются войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за «Браво» - военная полиция ВС РФ и бойцы сирийской армии. Между ними находится особая зона, находящаяся под контролем ООН.

Израильский танк появился со стороны горы Телль-Эль-Фарас, говорится в сообщении ведомства. Он направился к населенному пункту Эс-Сабах, затем повернул к Айн-Айсах. После этого произвел остановку и «демонстративно направил ствол в сторону позиций» сирийцев. Через 10 минут он вернулся в место своей дислокации.