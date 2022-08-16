ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины обстреляли контейнеры с ядерными отходами и систему охлаждения на Запорожской АЭС.
Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.
Рогов отметил, что один из снарядов упал всего в десяти метрах от контейнеров с ядерными отходами. Он пояснил, что удар ракеты по бочкам приведет к нарушению целостности хранилища и последующему попаданию ядерных отходов в окружающую среду. Соответственно произойдет заражение, добавил Рогов.
При этом он подчеркнул, что реактор ЗАЭС у ВСУ разрушить не получится, поскольку он защищен настолько, что останется цел даже при падении на него самолета. Однако контейнеры с ядерными отходами и системы охлаждения этим похвастаться не могут, поэтому украинские военные и бьют по ним.
По словам Рогова, ВСУ уже нанесли несколько десятков выстрелов тяжелыми видами вооружения непосредственно по охлаждающему контуру ЗАЭС. А его повреждение способно вызвать техногенную катастрофу масштабнее аварии на Чернобыльской АЭС, заключил он.