ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины обстреляли контейнеры с ядерными отходами и систему охлаждения на Запорожской АЭС.

Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

Рогов отметил, что один из снарядов упал всего в десяти метрах от контейнеров с ядерными отходами. Он пояснил, что удар ракеты по бочкам приведет к нарушению целостности хранилища и последующему попаданию ядерных отходов в окружающую среду. Соответственно произойдет заражение, добавил Рогов.

При этом он подчеркнул, что реактор ЗАЭС у ВСУ разрушить не получится, поскольку он защищен настолько, что останется цел даже при падении на него самолета. Однако контейнеры с ядерными отходами и системы охлаждения этим похвастаться не могут, поэтому украинские военные и бьют по ним.