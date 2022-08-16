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25 минут назад

ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины обстреляли контейнеры с ядерными отходами и систему охлаждения на Запорожской АЭС.

ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

Рогов отметил, что один из снарядов упал всего в десяти метрах от контейнеров с ядерными отходами. Он пояснил, что удар ракеты по бочкам приведет к нарушению целостности хранилища и последующему попаданию ядерных отходов в окружающую среду. Соответственно произойдет заражение, добавил Рогов.

При этом он подчеркнул, что реактор ЗАЭС у ВСУ разрушить не получится, поскольку он защищен настолько, что останется цел даже при падении на него самолета. Однако контейнеры с ядерными отходами и системы охлаждения этим похвастаться не могут, поэтому украинские военные и бьют по ним.

По словам Рогова, ВСУ уже нанесли несколько десятков выстрелов тяжелыми видами вооружения непосредственно по охлаждающему контуру ЗАЭС. А его повреждение способно вызвать техногенную катастрофу масштабнее аварии на Чернобыльской АЭС, заключил он.

Армия,Происшествия,Владимир Рогов,
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