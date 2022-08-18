Япония выразила протест Китаю из-за военных учений вокруг Тайваня

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) Японии Такэо Акиба посетил Китай и провел переговоры с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам агентства, Такэо Акиба и Ян Цзечи договорились продолжить диалог, направленный на развитие конструктивных и стабильных отношений между двумя государствами. Также политики обсудили обострение ситуации вокруг Тайбэя. Генсек японского СНБ выразил сожаление и протест китайской стороне в связи с недавними военными учениями, которые Пекин проводил вокруг острова.