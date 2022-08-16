ВВС США заявили о готовности американских ядерных сил

Ранее в марте в Пентагоне заявляли, что Соединенные Штаты отменяют испытательный пуск Minuteman III, чтобы показать, что не повышают готовность ядерных сил. Он подчеркнул, что США делают это, чтобы продемонстрировать, что у Вашингтона нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы, а также подчеркнул, что «ядерную войну не выиграть и ее не следует начинать».