ВВС США заявили о готовности американских ядерных сил

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III, которая находится на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) США, успешно прошла испытания. Об этом сказано в заявлении американских вооруженных сил, передает агентство Reuters.
Как говорится в тексте, по итогам испытаний была подтверждена готовность ядерных сил страны и «уверенность в смертоносности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания».
Ранее стало известно, что ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы космических сил страны «Ванденберг».
До этого сообщалось, что США отложили пуск Minuteman III из-за обострения ситуации вокруг Тайваня.
Ранее в марте в Пентагоне заявляли, что Соединенные Штаты отменяют испытательный пуск Minuteman III, чтобы показать, что не повышают готовность ядерных сил. Он подчеркнул, что США делают это, чтобы продемонстрировать, что у Вашингтона нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы, а также подчеркнул, что «ядерную войну не выиграть и ее не следует начинать».