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26 минут назад

ВВС США заявили о готовности американских ядерных сил

Газета.Ru

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III, которая находится на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) США, успешно прошла испытания. Об этом сказано в заявлении американских вооруженных сил, передает агентство Reuters.

ВВС США заявили о готовности американских ядерных сил
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как говорится в тексте, по итогам испытаний была подтверждена готовность ядерных сил страны и «уверенность в смертоносности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания».

Ранее стало известно, что ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы космических сил страны «Ванденберг».

США провели отложенное из-за Тайваня испытание Minuteman III

До этого сообщалось, что США отложили пуск Minuteman III из-за обострения ситуации вокруг Тайваня.

Ранее в марте в Пентагоне заявляли, что Соединенные Штаты отменяют испытательный пуск Minuteman III, чтобы показать, что не повышают готовность ядерных сил. Он подчеркнул, что США делают это, чтобы продемонстрировать, что у Вашингтона нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы, а также подчеркнул, что «ядерную войну не выиграть и ее не следует начинать».

Армия,Пентагон,
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