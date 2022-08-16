ВКС поставили задачу не допустить пролет британского самолета-разведчика над РФ

Великобритания подала заявку на перелет британского самолета-разведчика по маршруту, пролегающему в том числе над РФ, Воздушно-космическим силам (ВКС) России поставлена задача не допустить провокации. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", - сказали в военном ведомстве.
"Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации. Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании", - подчеркнули в ведомстве.