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14 минут назад

ВКС поставлена задача не допустить пролет британского самолета-разведчика над РФ

ТАСС

Великобритания подала заявку на перелет британского самолета-разведчика по маршруту, пролегающему в том числе над РФ, Воздушно-космическим силам (ВКС) России поставлена задача не допустить провокации. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

ВКС поставили задачу не допустить пролет британского самолета-разведчика над РФ
Фото: соцсетисоцсети

"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", - сказали в военном ведомстве.

Самолет-разведчик Великобритании нарушил границу России

"Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации. Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании", - подчеркнули в ведомстве.

Армия,Минобороны России,
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