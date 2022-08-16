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1 час назад

Минобороны подписало контракт по поставкам ракет «Сармат»

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Министерство обороны на форуме «Армия-2022» подписало контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Минобороны подписало контракт по поставкам ракет «Сармат»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат», – объявил диктор во время церемонии подписания, передает РИА «Новости».

Под контрактом оставили подписи замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.

Напомним, в июне президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле заявлял, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.

Также глава государства отмечал, что для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали.

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