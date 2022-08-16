Минобороны подписало контракт по поставкам ракет «Сармат»

Министерство обороны на форуме «Армия-2022» подписало контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
«Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат», – объявил диктор во время церемонии подписания, передает РИА «Новости».
Под контрактом оставили подписи замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.
Напомним, в июне президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле заявлял, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.
Также глава государства отмечал, что для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали.