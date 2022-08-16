Минобороны подписало контракт по поставкам ракет «Сармат»

«Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат», – объявил диктор во время церемонии подписания, передает РИА «Новости» .

Напомним, в июне президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле заявлял, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.