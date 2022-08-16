Военные США во вторник ночью по местному времени провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, который был отложен в свете напряженности вокруг Тайваня. Об этом во вторник сообщило подразделение американских военно-воздушных сил.

"Военнослужащие глобального ударного командования ВВС пустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без заряда, оснащенную испытательной боеголовкой, возвращающейся в атмосферу Земли, с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния, 16 августа в 00:49 по Тихоокеанскому времени (10:49 мск - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что испытания проводились с целью "продемонстрировать готовность ядерных сил США", а также доказать "эффективность национальных сил ядерного сдерживания". США таким образом рассчитывали продемонстрировать, что их вооружения "безопасны, надежны и эффективны" для сдерживания угроз XXI века.

"Соответствующие испытания проводились ранее более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих событий в мире", - подчеркнули военные.

Как говорится в заявлении, головная часть межконтинентальной баллистической ракеты преодолела расстояние примерно в 4,2 тыс. миль (около 6,7 тыс. км) и долетела до Маршалловых островов в Тихом океане.