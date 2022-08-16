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1 час назад

США провели отложенный из-за ситуации вокруг Тайваня учебный пуск МБР

ТАССиещё 6

Военные США во вторник ночью по местному времени провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, который был отложен в свете напряженности вокруг Тайваня. Об этом во вторник сообщило подразделение американских военно-воздушных сил.

"Военнослужащие глобального ударного командования ВВС пустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без заряда, оснащенную испытательной боеголовкой, возвращающейся в атмосферу Земли, с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния, 16 августа в 00:49 по Тихоокеанскому времени (10:49 мск - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что испытания проводились с целью "продемонстрировать готовность ядерных сил США", а также доказать "эффективность национальных сил ядерного сдерживания". США таким образом рассчитывали продемонстрировать, что их вооружения "безопасны, надежны и эффективны" для сдерживания угроз XXI века.

"Соответствующие испытания проводились ранее более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих событий в мире", - подчеркнули военные.

Как говорится в заявлении, головная часть межконтинентальной баллистической ракеты преодолела расстояние примерно в 4,2 тыс. миль (около 6,7 тыс. км) и долетела до Маршалловых островов в Тихом океане.

Путин высказался о визите Пелоси на Тайвань

США решили отложить испытания МБР Minuteman III в начале августа на фоне визита на остров Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и возникшей в результате этого напряженности в американо-китайских отношениях. В апреле американские военные отменяли испытания этой же ракеты во избежание эскалации конфронтации с Россией.

Армия,Видео,Владимир Путин,
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