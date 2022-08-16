Стало известно, сколько БПЛА «Шахед» поставит Иран России

Ближневосточный аналитик Элайджа Манье, ссылаясь на свои источники в Тегеране, сообщил, что Россия якобы заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников. Речь идет о «Шахед-129», которые способны более суток находиться в воздухе и выступать как в роли ударных платформ, так и в роли корректировщиков для артиллерии и ракетных систем.

Фото: ТАСС ТАСС

С учетом того, что небо над «ненькой» контролируется ВКС РФ, «Шахед-129», барражирующий на высоте до 7 км, может не опасаться самостийных «Стингеров» и одновременно контролировать площадь в радиусе до 500 км. А его корректируемый боеприпас с наведением по видеоканалу Sadid-345 весит 34 кг - самое то для уничтожения живой силы противника и легкобронированной техники.

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По словам Манье, Тегеран поставил уже несколько БПЛА и тренажер, на котором тренируются российские офицеры. Более того, весьма вероятно, что ударные дроны уже использовались в конфликте на Украине и подтвердили свою эффективность.

«Этот шаг считается беспрецедентным для сверхдержавы, покупающей свои беспилотники у Ирана. Тегеран расценивает контракт, как признание своей передовой и эффективной военной промышленности, несмотря на 43 года санкций США в отношении Исламской Республики», - подчеркивает Манье.

Да, русские запаздывают в области разработки военных беспилотников, но этому есть объяснение, резюмирует эксперт. За последнее десятилетие Москва сосредоточилась на разработке гиперзвуковых ракет и достигла операционного уровня этой технологии, намного опередив США. В целом интерес России к военным разработкам концентрируется на стратегических ракетах с ядерными боеголовками и истребительной авиации. А вот разработчики дронов были бедными родственниками.

Дело в том, что Москва в качестве потенциального противника рассматривала Вашингтон, но только не Киев. В принципе, приоритеты МО РФ оказались правильными: янки не посмели напрямую ввязаться в конфликт. А это не за какие деньги не купишь.

Практически одновременно с публикацией Манье вице-премьер РФ Мантуров в интервью «Интерфаксу» заявил: «Военно-техническое сотрудничество с Исламской Республикой Иран у нас сейчас развивается, взаимодействие с Тегераном в этой сфере осуществляется без каких-либо ограничений. При этом российская сторона готова к обсуждению и подписанию соглашений по темам, вызывающим взаимный интерес».

Ранее, по словам руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Шугаева, Иран проявлял заинтересованность в приобретении у нашей страны боевых самолетов и вертолетов, танков, кораблей, береговых ракетных комплексов, авиационных двигателей, а также запасных частей для ремонта авиа- и бронетехники, подводных лодок.

Все это, естественно, стоит дорого, так что цифра в одну тысячу БПЛА уже не кажется фантастической. А ведь совсем недавно янки со ссылкой на украинскую сторону сообщали, что ВС РФ уже получили 46 передовых иранских беспилотников, а бритты, опираясь на данные своей разведки, предполагали, что Тегеран отправит в Москву до 300 мощных БПЛА, как только российские военные спецы пройдут обучение.

Если инсайд Элайджа Манье соответствует действительности, Запад даже в самых кошмарных (для ВСУ) сценариях не мог представить, что Россия в короткий срок обзаведется армадой ударных дронов. «Сядьте на стул, прежде чем прочесть об этом», - с ужасом пишут звездно-полосатые эксперты свои жовто-блакитным союзникам. Кроме того, само появление “Шахедов” в ВС РФ даст толчок развитию российской инженерной и военных школ по беспилотной авиации.

Эта новость не на шутку напугала самостийное блогерское сообщество. Украинские телеграм-каналы пишут: «Их артиллерия бьёт по нашему “передку”, но он во многом состоит из теробороны, и мы можем восполнять его ещё очень долго. Цель покупки беспилотников - начать нанесение ударов вглубь, по второй и третьей линиям, по кадровым военным и наиболее подготовленным подразделениям ВСУ, но при этом экономить дорогостоящие крылатые ракеты».

Думается, что к контракту с Тегераном Москву подтолкнули янки, которые поставили ВСУ ракетные системы «Хаймарсы», для уничтожения которых критически нужны ударные беспилотники, барражирующие в режиме 24/7. Судя по всему, уже в начале осени “Шахеды” появятся на фронте и начнут охоту на звездно-полосатое «вундерваффе».

«Поверьте, они не останутся незамеченными на поле боя», - отмечает известный украинский блогер. Между тем русский опыт борьбы с турецкими «Байрактарами» показывает, что для противодействия ударным дронам нужна эшелонированная ПВО с опытными расчетами. И в самом деле, вот уже как пару месяцев «захисники незалежностi» не могут похвастаться «красивыми видосами» о турецких птичках.

Проблема, однако, в том, что янки и рады бы поставить ЗРК, тот же «Патриот», но кроме «железа», нужны и мозги, причем, интегрированные в сеть. Подготовка зенитчиков, безусловно, требует значительно больше времени, чем обучение операторов дронов. Западные аналитики считают, что русским хватит и 40 дней, чтобы из «свежака» сделать эффективного «пилота» беспилотной авиации.

В частности, британская разведка MI-6 уже уведомила офис президента [Украины] и самостийный Генштаб, что МО РФ уже на всю катушку обучает целые подразделения, в том числе и для атак роями или в связке с истребителями. Возможно, на первом этапе наши операторы будут выслеживать «Хаймарсы» в свободной охоте, но после того, как сойдет «зеленка», для ВСУ начнутся очень тяжелые времена.

По оценке аналитиков самостийного Генштаба, русские с помощью «Шахедов» в течение месяца выследят все HIMARS, после чего янки перестанут их поставлять для минимизации репутационного ущерба.

За американцами, как говорится, не заржавеет. Далеко за примером ходить не надо. Достаточно посмотреть на статистику по трем товарам. Украинский колумнист Даценко сообщил, что Пентагон отправил в апреле — 90 гаубиц М777, в мае и июне по 18, а в июле-августе вообще ничего не прислал. А зачем, если их все равно уничтожают.