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51 минуту назад

Китай показал образцы военной техники на форуме «Армия 2022»

Деловая газета "Взгляд"

На стенде Китая на международном форуме «Армия 2022» представлены различные макеты образцов техники: самолеты, например, многоцелевой истребитель FC-31, беспилотные летательные аппараты, в том числе беспилотный вертолет AR-500C, бронированные машины, а также персональное снаряжение для солдат.

Китай показал образцы военной техники на форуме «Армия 2022»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На стенде представлены несколько моделей истребителей.

«Самый известный самолет – JF-17. Делали совместно с Пакистаном, использовали российский двигатель РД- 93», – пояснила представительница Китая на стенде страны.

Из других известных самолетов истребитель J-31 (31001), аналог американского F-35 и российского Су-57, он известен своей малозаметностью и сверхманевренностью, передает РИА «Новости».

Кроме того, также продемонстрированы относительно недавно выпущенные бронированные автомобили, например, защитно-штурмовая машина Mengshi мощностью 300 лошадиных сил (схожа с российским «Тигром»).

Как рассказали на стенде Китая, также на форуме показан беспилотный вертолет AR-500C, он выполняет как военные, так и гражданские задачи: ведение тактической разведки и наблюдения, целеуказание и позиционирование, электромагнитные помехи, оценка ущерба, обнаружение минных полей, предотвращение лесного пожара. Максимальный взлетный вес – 450 килограммов, подниматься вертолет может на высоту до 4000 метров и может работать до 4 часов.

Помимо всего прочего, на стенде Китая представлено снаряжение для солдат, в частности, полный комплект для разведки и боя, включающий в себя бронежилет с кевларовыми пластинами, шлем, противоосколочные очки, а также информационные системы: камера для записи видео, «умные часы», планшет, расположенный на груди, и несколько раций. Комплект обеспечивает солдату способность собрать необходимую информацию и поделиться ею с другими солдатами. Бронежилет, рассказали корреспонденту агентства на стенде Китая, выдерживает попадание с 10 метров калибра 7.62. Также специальная экипировка включает в себя зимнюю куртку, спальный мешок, гамаши и другое снаряжение для солдат.

Армия,
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