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1 час назад

«Ростех» представил термобарический выстрел для малогабаритного гранатомета

Газета.Ru

«Ростех» на форуме «Армия-2022» представил выстрел для малогабаритного реактивного огнемета в термобарическом снаряжении МРО-А, сообщает «Российсая газета».

«Ростех» представил термобарический выстрел для малогабаритного гранатомета
Фото: rosteh.rurosteh.ru

Отмечается, что реактивный огнемет МРО-А обладает высокоэффективными поражающими свойствами. Представленный выстрел предназначен для поражения живой силы в зданиях, оборонительных сооружениях, автомобильной и легкобронированной технике.

Сообщается, что также «Ростех» показал на форуме макет нового изделия – 30-мм выстрела ЗУОФ23 с осколочно-фугасно-зажигательным снарядом с управляемым дистанционно-контактным взрывателем к автоматическим пушкам 2А42 и 2А72. Выстрел предназначен для поражения живой силы, небронированной техники и средств воздушного нападения. Он может действовать на расстоянии до 4 тыс м.

Ранее сообщалось, что «Ростех» начал испытания новейшей снайперской винтовки «Уголек».

Предварительные испытания проходят на базе ЦНИИточмаш. По их завершении Минобороны РФ примет решение о проведении государственных испытаний.

Сейчас основной снайперской винтовкой в Российской армии является принятая на вооружение еще в 1960-х годах снайперская винтовка Драгунова (СВД).

«Уголек» должен существенно превосходить по боевой эффективности винтовку СВД. Для винтовки полностью используются отечественные материалы и комплектующие. Предполагается его оснащение новыми прицельными комплексами.

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