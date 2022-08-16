«Ростех» представил термобарический выстрел для малогабаритного гранатомета

«Ростех» на форуме «Армия-2022» представил выстрел для малогабаритного реактивного огнемета в термобарическом снаряжении МРО-А, сообщает «Российсая газета».

Фото: rosteh.ru rosteh.ru

Отмечается, что реактивный огнемет МРО-А обладает высокоэффективными поражающими свойствами. Представленный выстрел предназначен для поражения живой силы в зданиях, оборонительных сооружениях, автомобильной и легкобронированной технике.

Сообщается, что также «Ростех» показал на форуме макет нового изделия – 30-мм выстрела ЗУОФ23 с осколочно-фугасно-зажигательным снарядом с управляемым дистанционно-контактным взрывателем к автоматическим пушкам 2А42 и 2А72. Выстрел предназначен для поражения живой силы, небронированной техники и средств воздушного нападения. Он может действовать на расстоянии до 4 тыс м.

Ранее сообщалось, что «Ростех» начал испытания новейшей снайперской винтовки «Уголек».

Предварительные испытания проходят на базе ЦНИИточмаш. По их завершении Минобороны РФ примет решение о проведении государственных испытаний.

Сейчас основной снайперской винтовкой в Российской армии является принятая на вооружение еще в 1960-х годах снайперская винтовка Драгунова (СВД).