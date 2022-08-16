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38 минут назад

В России разработали проект электрической подлодки

Lenta.ru

На форуме «Армия-2022» представили проект полностью электрической подводной лодки «Амур е600». Дальность плавания разработанной Центральным конструкторским бюро (ЦКБ) «Рубин» подлодки составляет около 1500 миль. Об этом сообщает РИА Новости.

В России разработали проект электрической подлодки
Фото: ЦКБ «Рубин»ЦКБ «Рубин»

«Проект корабля однокорпусной архитектуры относится к семейству "Амур" и получил название "Амур е600". В отличие от других лодок семейства, главным источником энергии в новом проекте является литий-ионная аккумуляторная батарея большой емкости, ее дополняет лишь небольшой резервный дизель-генератор. Основные достоинства проекта — компактные размеры и высокая подводная автономность: на скорости в четыре узла лодка может находиться под водой 14-17 суток, что соответствует непрерывной подводной автономности гораздо более крупных лодок с воздухонезависимыми энергетическими установками», — сообщил представитель ЦКБ ЦКБ «Рубин».

Он отметил, что в проекте применили решения, направленные на минимизацию расхода энергии. В подлодке отсутствуют ограждения выдвижных устройств. Это позволило снизить мощность, расходуемую на ход «Амур е600».

Ранее в августе ЦКБ «Рубин» представило на форуме «Армия-2022» демонстрационный образец улучшенного подводного беспилотника «Клавесин-2Р» с максимальной дальностью хода не менее 150 километров.

В июле «Севмаш» передал Военно-морскому флоту России атомную подводную лодку К-329 «Белгород», которая станет носителем беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон».

Армия,Севмаш,ЦКБ "Рубин",
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