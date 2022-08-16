В России разработали проект электрической подлодки

«Проект корабля однокорпусной архитектуры относится к семейству "Амур" и получил название "Амур е600". В отличие от других лодок семейства, главным источником энергии в новом проекте является литий-ионная аккумуляторная батарея большой емкости, ее дополняет лишь небольшой резервный дизель-генератор. Основные достоинства проекта — компактные размеры и высокая подводная автономность: на скорости в четыре узла лодка может находиться под водой 14-17 суток, что соответствует непрерывной подводной автономности гораздо более крупных лодок с воздухонезависимыми энергетическими установками», — сообщил представитель ЦКБ ЦКБ «Рубин».