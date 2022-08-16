Очень жестко прокомментировал попытку пересечения государственной границы РФ самолетом-разведчиком Великобритании первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Если это случайно, думаю, они объяснят. Если это умышленно, он просто в следующий раз не вернется на свою базу. Играют с огнем", - заявил сенатор РИА Новости.

Видео дня

Он напомнил, что Соединенное Королевство уже создавало провокационную ситуацию у берегов российского Крыма. Инцидент произошел в конце июня 2021 года, когда британский эсминец "Дефендер" на 3 километра углубился в 12-мильную зону у побережья российского полуострова. Когда наши военные, после неоднократных обращений к чужому экипажу открыли предупредительную стрельбу, корабль-нарушитель предпочел убраться восвояси.

И вот новая провокация. Теперь - в воздухе.

"Это попытка Великобритании действовать нам на нервы. Могут получить по полной", - предупредил Джабаров. По его словам, ситуация с британским самолетом не что иное, как "попытка проверить нашу реакцию".

Вот как несколькими часами ранее рассказали об этом инциденте в Минобороны РФ. По официальному заявлению ведомства, дежурные силы ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружили неизвестную воздушную цель, которая направлялась в сторону российской госграницы.

"Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал объект как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила Государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос. Действиями экипажа самолета МиГ-31бм самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны России.

Надо иметь в виду, что есть различные варианты самолета радиоэлектронной разведки RC- 135. Их в первую очередь активно используют у наших границ США. Но и Британия, другие страны НАТО тоже не прочь пошпионить у российских рубежей.

Одна из модификаций RC-135 нацелена на вскрытие работы наших средств связи в очень широком диапазоне частот. Другая - на ведение радиотехнической разведки. То есть, она предназначена для отслеживания работы наземных РЛС и бортовых станций российской авиации.

Еще у границ РФ регулярно появляются самолеты базовой патрульной авиации США, Великобритании и Франции - "Посейдон", "Нептун", "Орион", "Атлантика". Они, в частности, пытаются определить районы патрулирования наших подлодок и маршруты боевых кораблей в восточном Средиземноморье, в Черноморском бассейне, на Балтике и на морских полигонах российского Северного флота.

Сенатор Сергей Цеков назвал провокацией нарушение воздушного пространства РФ самолетом-разведчиком Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это несомненная провокация и это, конечно, стопроцентная угроза для нас", – заявил представитель Совета Федерации.

По словам Цекова, границы России надежно защищены, а несанкционированные вторжения иностранных воздушных судов будут пресекаться.

"При ином уровне накала международной обстановки это (инцидент с самолетом-разведчиком – прим. ред.) можно было бы назвать пограничным инцидентом. Но сегодня явно отдает провокацией и пробой нас на зуб", – добавил сенатор.

Провокацией назвал нарушение воздушного пространства России самолетом-разведчиком Великобритании депутат Госдумы Олег Морозов. По его мнению, подобные действия со стороны Соединенного Королевства напоминают попытку проверить Россию «на зуб». Слова парламентария приводит РИА Новости.

При ином уровне накала международной обстановки это можно было бы назвать пограничным инцидентом. Но сегодня явно отдает провокацией и пробой нас «на зуб», — заявил Морозов.

Британский самолет-разведчик мог оказаться в воздушном пространстве России по ошибке, считает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он отметил, что в последнее время увеличилось число нарушений морских и воздушных границ РФ военными НАТО, но в большинстве случаев они имеют техническое обоснование, пишет «360».

Летчик мог оказаться в воздушном пространстве России по ошибке. Когда увидел, что с ним на сближение идет российский истребитель, который показал необходимость вернуться, то он полетел обратно, — прокомментировал ситуацию эксперт.

По словам Кошкина, если бы рядом с самолетом-разведчиком находился самолет обеспечения, который получал сигналы с борта-нарушителя, можно было бы заявить о преднамеренности действий британского летчика. В любом случае нарушение границ завершилось благодаря профессионализму российских летчиков. Таким образом, российская сторона показала готовность обеспечивать безопасность границ, подчеркнул политолог.

Британские ВВС с марта утроили количество разведывательных полетов у границ России, сообщает журнал UK Defence JournalВ со ссылкой на минобороны Соединенного Королевства.

Издание сравнивает количество полетов в декабре 2021 года и марте 2022 года — шесть против 18. Авторы отмечают, что большую часть полетов самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 производят над Черным морем, наблюдая за действиями вооруженных сил России и передавая разведданные вооруженным силам Украины.