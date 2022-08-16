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33 минуты назад

Чем отличается обновлённый автомат Калашникова от предшественника

Ferra.ru

На «Армии-2022», помимо крупной боевой техники, были показано и ручное оружие. В том числе и новая модификация автомата Калашникова двухсотой серии.

Чем отличается обновленный автомат Калашникова от предшественника
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Посетители форума получили возможность посмотреть и изучить модернизированный автомат АК-205. По их словам, главными отличиями новинки от предшественника являются изменённый приклад, снизивший общую массу орудия, а также двухсторонний флажок предохранителя, заметно превосходящий по удобству устаревший вариант.

Стоит отметить, что автомат АК-205 в целом является укороченной версией АК-200 под патрон 5,45х39 мм. В свою очередь основой для АК-200 в своё время послужил легендарный АК-74М.

Напомним, что ранее основной владелец концерна «Калашников» Алан Лушников раскрыл сроки оснащения российской армии новейшей снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ). Случиться это должно уже до конца 2022 года.

Армия,Алан Лушников,Ижмаш,
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