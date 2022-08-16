Шойгу заявил о планировании операций ВСУ в Вашингтоне и Лондоне

Операции и действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируются в США и Великобритании. Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

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«Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», — сказал министр обороны.

Шойгу указал на ответственность стран Запада за гибель мирного населения в Донбассе, так как они поставляют оружие НАТО Украине. По словам министра, Киев скрывает реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных сил территориальной обороны.