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1 час назад

Шойгу заявил о планировании операций ВСУ в Вашингтоне и Лондоне

Lenta.ru

Операции и действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируются в США и Великобритании. Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

Шойгу заявил о планировании операций ВСУ в Вашингтоне и Лондоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», — сказал министр обороны.

Шойгу указал на ответственность стран Запада за гибель мирного населения в Донбассе, так как они поставляют оружие НАТО Украине. По словам министра, Киев скрывает реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных сил территориальной обороны.

Ранее глава Минобороны пообещал выполнение всех планов спецоперации на Украине. Она продолжится до полного выполнения задач, которые были поставлены верховным главнокомандующим, подчеркнул Шойгу.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,НАТО,
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