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1 час назад

Шойгу назвал главное назначение ядерного оружия

Lenta.ruиещё 3

Главным назначением российских ядерных сил является сдерживание ядерного нападения. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Шойгу назвал главное назначение ядерного оружия
Фото: ТАССТАСС

По его словам, необходимость применять ядерное оружие на Украине, чтобы достичь целей специальной военной операции, отсутствует.

Министр обороны России добавил, что использование ядерного оружия ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в соответствующих документах, открытых для широкого ознакомления.

Ранее ученые Ратгерского университета раскрыли последствия полномасштабной ядерной войны между США и Россией. Согласно результатам исследования, конфликт с применением ядерного оружия может привести к глобальному голоду, из-за которого умрут свыше пяти миллиардов человек.

Армия,Сергей Шойгу,
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