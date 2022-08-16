Шойгу назвал главное назначение ядерного оружия

Главным назначением российских ядерных сил является сдерживание ядерного нападения. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

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По его словам, необходимость применять ядерное оружие на Украине, чтобы достичь целей специальной военной операции, отсутствует.

Министр обороны России добавил, что использование ядерного оружия ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в соответствующих документах, открытых для широкого ознакомления.