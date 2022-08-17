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1 час назад

Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало в регионе 21 военный самолет КНР

ТАССиещё 2

Оборонное ведомство Тайваня в среду зафиксировало в прилегающем к острову регионе пять кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 21 военный самолет. Об этом говорится в сообщении, размещенном на его странице в Twitter.

Тайвань зафиксировал в регионе 21 военный самолет КНР
Фото: ReutersReuters

Утверждается, что так называемую срединную линию Тайваньского пролива в ходе маневров пересекали пять самолетов, в том числе два истребителя Су-30, два J-11 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8. Тайваньские военные в ответ распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

В понедельник НОАК возобновила учения в регионе в ответ на визит в Тайбэй делегации американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки (демократ от штата Массачусетс).

КНР с начала августа провела серию маневров в разных районах вдоль ее побережья и вокруг острова Тайвань после состоявшейся 2-3 августа поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Поездка вызвала резкую критику со стороны материкового Китая.

Армия,Конгресс США,
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