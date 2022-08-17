Тайвань зафиксировал в регионе 21 военный самолет КНР

Оборонное ведомство Тайваня в среду зафиксировало в прилегающем к острову регионе пять кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 21 военный самолет. Об этом говорится в сообщении, размещенном на его странице в Twitter.
Утверждается, что так называемую срединную линию Тайваньского пролива в ходе маневров пересекали пять самолетов, в том числе два истребителя Су-30, два J-11 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8. Тайваньские военные в ответ распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.
В понедельник НОАК возобновила учения в регионе в ответ на визит в Тайбэй делегации американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки (демократ от штата Массачусетс).
КНР с начала августа провела серию маневров в разных районах вдоль ее побережья и вокруг острова Тайвань после состоявшейся 2-3 августа поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Поездка вызвала резкую критику со стороны материкового Китая.