Часть бывших спецназовцев Афганистана присоединилась к нацистским группировкам на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя российского президента по Афганистану, директора второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замира Кабулова.

Фото: Reuters Reuters

Он сослался на слова представителя Киргизии на недавней конференции в Ташкенте о том, что бежавшие афганские спецназовцы ждут обещания американских властей о въезде в Соединенные Штаты. Речь идет о 110 тысячах экс-военнослужащих Афганистана.

Как считает Кабулов, в США их, вероятно, пускать не собираются, и это «абсолютно хамская манера американцев». На фоне ожидания часть спецназовцев присоединяется к игиловцам (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России) и воюет — как в Ираке, так и в Сирии.

Другая часть из этих бывших спецназовцев в качестве наемников присоединяются к украинским нацистам. Спецпредставитель отметил, что данный факт от талибов («Талибан» - движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) никак не зависит.