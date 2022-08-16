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11 минут назад

Афганские спецназовцы присоединились к нацистам на Украине

Елена Прошина

Часть бывших спецназовцев Афганистана присоединилась к нацистским группировкам на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя российского президента по Афганистану, директора второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замира Кабулова.

Афганские спецназовцы присоединились к нацистам на Украине
Фото: ReutersReuters

Он сослался на слова представителя Киргизии на недавней конференции в Ташкенте о том, что бежавшие афганские спецназовцы ждут обещания американских властей о въезде в Соединенные Штаты. Речь идет о 110 тысячах экс-военнослужащих Афганистана.

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Как считает Кабулов, в США их, вероятно, пускать не собираются, и это «абсолютно хамская манера американцев». На фоне ожидания часть спецназовцев присоединяется к игиловцам (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России) и воюет — как в Ираке, так и в Сирии.

Другая часть из этих бывших спецназовцев в качестве наемников присоединяются к украинским нацистам. Спецпредставитель отметил, что данный факт от талибов («Талибан» - движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) никак не зависит.

В марте сообщалось, что США готовятся направить на Украину экс-военнослужащих афганской национальной армии.

Армия,Замир Кабулов,МИД России,Талибан,ООН,Исламское государство,
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