Часть бывших спецназовцев Афганистана присоединилась к нацистским группировкам на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя российского президента по Афганистану, директора второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замира Кабулова.
Он сослался на слова представителя Киргизии на недавней конференции в Ташкенте о том, что бежавшие афганские спецназовцы ждут обещания американских властей о въезде в Соединенные Штаты. Речь идет о 110 тысячах экс-военнослужащих Афганистана.
Как считает Кабулов, в США их, вероятно, пускать не собираются, и это «абсолютно хамская манера американцев». На фоне ожидания часть спецназовцев присоединяется к игиловцам (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России) и воюет — как в Ираке, так и в Сирии.
Другая часть из этих бывших спецназовцев в качестве наемников присоединяются к украинским нацистам. Спецпредставитель отметил, что данный факт от талибов («Талибан» - движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) никак не зависит.
В марте сообщалось, что США готовятся направить на Украину экс-военнослужащих афганской национальной армии.