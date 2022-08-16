Какой будет российская атомная подлодка пятого поколения

Разработчик советских и российских подводных лодок - ЦКБ "Рубин" - раскрыл подробности строения подводной лодки будущего "Арктур". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя предприятия.

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По данным агентства, "Арктур" будет оснащена подводными беспилотниками, благодаря которым сможет раньше обнаруживать противника.

"Арктур" способен нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов. Малые и средние аппараты могут размещаться в шахтах корабля, для крупных предусмотрено забортное размещение", - приводит РИА слова представителя ЦКБ "Рубин".

Кроме того, для повышения скрытности и маневренности лодку сделают граненой формы, а энергетическая установка будет безвальной.

При этом новая подводная лодка будет меньше существующих типов на 20% за счет применения более совершенных ракет. Длина корабля составит 134 метра, ширина - 15,7 метра, экипаж подлодки составит около 100 человек. Первые образцы "Арктура" появятся не раньше "второй половины 21 века", подчеркнул представитель ЦКБ "Рубин".