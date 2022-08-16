Какой будет российская атомная подлодка пятого поколения

Разработчик советских и российских подводных лодок - ЦКБ "Рубин" - раскрыл подробности строения подводной лодки будущего "Арктур". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя предприятия.
По данным агентства, "Арктур" будет оснащена подводными беспилотниками, благодаря которым сможет раньше обнаруживать противника.
"Арктур" способен нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов. Малые и средние аппараты могут размещаться в шахтах корабля, для крупных предусмотрено забортное размещение", - приводит РИА слова представителя ЦКБ "Рубин".
Кроме того, для повышения скрытности и маневренности лодку сделают граненой формы, а энергетическая установка будет безвальной.
При этом новая подводная лодка будет меньше существующих типов на 20% за счет применения более совершенных ракет. Длина корабля составит 134 метра, ширина - 15,7 метра, экипаж подлодки составит около 100 человек. Первые образцы "Арктура" появятся не раньше "второй половины 21 века", подчеркнул представитель ЦКБ "Рубин".
Ранее сообщалось, что Китай начал противолодочные учения, направленные на обнаружение и отработку атак на подводные лодки ВМС США, которые активно курсируют в Южно-Китайском море. Военно-морской флот Народно-освободительно армии Китая (НОАК) окружил Тайвань с помощью военных кораблей, бомбардировщиков, вертолетов, истребителей и противолодочных самолетов Y-8. В ходе учений эсминец НОАК "Чанчунь" запустил корабельные противолодочные вертолеты Ка-28, а противолодочный самолет Y-8 (модификация советского Ан-12) сбросил несколько гидроакустических буев для "широкого" обнаружения подводных лодок.