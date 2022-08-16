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29 минут назад

В ЦКБ "Рубин" рассказали, какой будет российская атомная подлодка пятого поколения

Газета.Ru

Разработчик советских и российских подводных лодок - ЦКБ "Рубин" - раскрыл подробности строения подводной лодки будущего "Арктур". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя предприятия.

Какой будет российская атомная подлодка пятого поколения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, "Арктур" будет оснащена подводными беспилотниками, благодаря которым сможет раньше обнаруживать противника.

"Арктур" способен нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов. Малые и средние аппараты могут размещаться в шахтах корабля, для крупных предусмотрено забортное размещение", - приводит РИА слова представителя ЦКБ "Рубин".

Кроме того, для повышения скрытности и маневренности лодку сделают граненой формы, а энергетическая установка будет безвальной.

При этом новая подводная лодка будет меньше существующих типов на 20% за счет применения более совершенных ракет. Длина корабля составит 134 метра, ширина - 15,7 метра, экипаж подлодки составит около 100 человек. Первые образцы "Арктура" появятся не раньше "второй половины 21 века", подчеркнул представитель ЦКБ "Рубин".

Ранее сообщалось, что Китай начал противолодочные учения, направленные на обнаружение и отработку атак на подводные лодки ВМС США, которые активно курсируют в Южно-Китайском море. Военно-морской флот Народно-освободительно армии Китая (НОАК) окружил Тайвань с помощью военных кораблей, бомбардировщиков, вертолетов, истребителей и противолодочных самолетов Y-8. В ходе учений эсминец НОАК "Чанчунь" запустил корабельные противолодочные вертолеты Ка-28, а противолодочный самолет Y-8 (модификация советского Ан-12) сбросил несколько гидроакустических буев для "широкого" обнаружения подводных лодок.

Армия,ЦКБ "Рубин",
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