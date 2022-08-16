Латвия передала Украине шесть новых гаубиц

Рига предоставила Киеву шесть новых американских гаубиц М109, военные ВСУ уже используют их на поле боя, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

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«Шесть новых гаубиц M109, которые недавно были доставлены на Украину из Латвии, уже демонстрируют результаты на поле боя», — написал он в Twitter.

Резников поблагодарил своего латвийского коллегу Артиса Пабрикса и жителей республики «за неизменную поддержку».

За минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли девять мирных жителей.

15 августа стало известно, что число мирных жителей, погибших в результате обстрелов Донецка со стороны Украины, возросло до пяти.