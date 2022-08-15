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19 минут назад

Американский военный заявил об отсутствии у Киева шансов на победу

Lenta.ru

Украина оказалась в патовой ситуации, из которой нет выхода, заявил в эфире Fox News подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис (Daniel L. Davis).

Американский военный заявил об отсутствии у Киева шансов на победу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам военного, который участвовал в четырех боевых операциях и ушел в отставку в 2015 году, сценария, по которому Киев смог бы одержать верх в конфликте, не существует.

«Без шансов. Это уже ясно, стоит честно признаться», — отметил он отсутствие вариантов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разговоре с ведущей шоу — бывшей конгрессвумен Тулси Габбард (Tulsi Gabbard).

По словам Дэвиса, США не смогли остановить спецоперацию на Украине с помощью санкций против России. По мнению экс-подполковника, сохранение ограничений на продажу российской нефти «навредит США больше, чем президенту РФ Владимиру Путину».

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Ранее американская газета The Washington Post написала, что украинская армия «попала в тупик». Журналисты в США указали на отсутствие признаков подготовки «крупного контрнаступления», о котором ранее говорил Киев.

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