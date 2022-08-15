Россия наказала две европейские страны из-за ремонта украинских вертолетов

Россия отозвала у предприятий Чехии и Болгарии лицензии на ремонт вертолетов типа «Ми» из-за их сотрудничества с Украиной, заявил сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. Также Россия приостановила поставки запчастей и комплектующих для техники российского и советского производства в недружественных странах. Также стало известно о гибели «лучшего летчика Украины». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Россия отозвала лицензии у ряда предприятий в Чехии и Болгарии на ремонт вертолетов типа «Ми» из-за их незаконного сотрудничества с Украиной, сообщил РИА Новости в ходе форума «Армия-2022» глава ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев. Он отметил, что Москва направила государствам, заявившим о передаче киевскому режиму российской продукции военного назначения, официальные ноты о недопустимости подобных действий.

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«У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми»», — сказал Шугаев.

По его словам, Россия также приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского и советского производства в недружественных странах.

Также он рассказал, что служба сталкивается со случаями невыполнения разными странами обязательств, связанных с незаконными случаями реэкспорта российского и советского вооружения на Украину.

«Вопиющим примером является незаконная передача США Украине, вопреки всем нормам международного права в области контроля за обычными вооружениями, ранее поставленных Афганистану вертолетов российского производства», — сказал он.

Шугаев отметил, что у ведомства есть механизм противодействия таким незаконным поставкам и она активно им пользуется, «однако надо понимать, что не на все советские вооружения и технику мы можем вводить ограничения по реэкспорту».

Также он сообщил, что Россия по итогам 2021 года экспортировала оружия на сумму более $14 млрд, план полностью выполнен.

У партнеров нет резервов

О ситуации с военной помощью Киеву высказался экс-заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Politeka. Он сообщил, что украинским властям для изменения хода боевых действий нужно вооружение и боеприпасы, однако их нет даже в США — они в производстве.

«Давайте перестанем верить в сказки и думать, что где-то у американцев в хранилищах что-то припрятано. Что было у американцев рассчитано на выполнение их заданий для их вооружённых сил и то, что они дают, — то это не так уж много», — заявил Кривонос.

По его словам, США запустили производство боеприпасов, однако «это не игра «Call of Duty», что мышкой клацнул и тебе появились боеприпасы и техника», и вопрос требует времени.

Также Кривонос отметил, что российский оборонпром работает в режиме 24/7, а «технику они производить умеют».

В начале августа сообщалось, что на Украину переданы первые три зенитные установки Gepard из Германии. Всего была анонсирована поставка 30 боевых машин такого типа. Также Германия должна поставить Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

Также сообщалось, что Украина начала переговоры с США о поставках ракет дальнего радиуса действия ATACMS для РСЗО HIMARS. Вашингтон не комментировал факт переговоров, однако ранее исключал возможность передачи данного типа вооружений.

Кадровые потери Киева

15 августа стало известно, что на Украине погиб один из лучших летчиков Воздушных сил (ВС) ВСУ Антон Листопад, передает портал «Военное обозрение» со ссылкой на соцсети физико-технического лицея Ивано-Франковского облсовета, выпускником которого был военный. Ранее на Украине активно раскручивался миф о «призраке Киева», который якобы сбил в воздушных боях порядка 30 российских самолётов. Позже выяснилось, что «призрак Киева» — собирательный образ украинского лётчика.

«Подробности гибели «лучшего лётчика Украины» не приводятся. По одним данным, его самолёт был уничтожен в ходе воздушного боя. По другим, украинский капитан был ликвидирован во время удара по одному из аэродромов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что он и ещё несколько украинских военных лётчиков готовятся к обучению пилотированию американских истребителей F-16, которые Киев хочет получить в своё распоряжение.

20 июня стало известно об уничтожении российскими ПВО украинского истребителя Миг-29. По данным Минобороны России, с начала спецоперации ВС РФ на Украине сбито 267 самолетов противника и 148 вертолетов.