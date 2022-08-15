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15 минут назад

«Начало конца»: ВСУ предрекли потерю Краматорска в течение 72 часов

News.ru

Вооруженные силы РФ начнут мощное наступление на Краматорск в течение трех дней — 72 часов, сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук в ходе беседы с NEWS.ru. По его словам, заход российских войск на завод Knauf означает практически полное выравнивание линии фронта, а прорыв фронта в районе Угледара будет развит в ближайшей перспективе.

ВСУ предрекли потерю Краматорска в течение 72 часов
Фото: ТАССТАСС

Мы пробили брешь в районе Угледара, и, без всяких сомнений, этот успех будет развит в ближайшей перспективе. В течение несколько дней, максимум трех, стоит ждать мощнейшего наступления на Краматорск, это станет началом конца, — сказал Матвийчук.

5 августа эксперт уже анонсировал крупное наступление российской армии на Украине и объяснял причины паузы в продвижении ВС РФ. По его словам, за прошедшие восемь лет территории Украины были подготовлены к обороне и сейчас приходится «прогрызать эти рубежи».

При этом российское командование создает для ВСУ ощущение нестабильности на фронте, а при взятии населенных пунктов намерено максимально избегать потерь и наступать «медленно, но верно». В дальнейшем, по его словам, следует ожидать «сокрушительного удара» и разгрома группировок ВСУ на направлении Авдеевка — Славянск — Краматорск.

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