РФ отозвала у Чехии и Болгарии лицензии за ремонт украинских вертолетов

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев рассказал о том, что Россия отозвала лицензии у ремонтных предприятий в Чехии и Болгарии за ремонт украинских военных вертолётов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Всем государствам, заявившим о передаче отечественной продукции военного назначения киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий», – заявил Дмитрий Шугаев.
Он также отметил, что со стороны России остановлены поставки комплектующих для авиационной и другой техники российского и советского производства, которая расположена в недружественных странах.
Ранее в подмосковной Кубинке, в КВЦ «Патриот» началась работа Международного военно-технического форума «Армия-2022». В форуме примут участие около 1,5 тыс. предприятий и организаций, а также делегации из 72 государств. Посетители «Армии-2022» смогут ознакомиться с новейшими робототехническими комплексами, средствами поражения, БПЛА и прототипом общевойскового экзоскелета.