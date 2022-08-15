РФ отозвала у Чехии и Болгарии лицензии за ремонт украинских вертолетов

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев рассказал о том, что Россия отозвала лицензии у ремонтных предприятий в Чехии и Болгарии за ремонт украинских военных вертолётов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: CC BY-SA 2.0 / Прес-служба командування ДШВ ЗС України / Мі-8 CC BY-SA 2.0 / Прес-служба командування ДШВ ЗС України / Мі-8

«Всем государствам, заявившим о передаче отечественной продукции военного назначения киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий», – заявил Дмитрий Шугаев.

Он также отметил, что со стороны России остановлены поставки комплектующих для авиационной и другой техники российского и советского производства, которая расположена в недружественных странах.