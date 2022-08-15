Путин выступил на открытии форума «Армия-2022»

«Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам». Он также заявил, что Российская Федерация выступает за всестороннее развитие военно-технического сотрудничества в условиях формирования многополярного мира. Россия, по словам президента, дорожит связями со своими союзниками и готова предложить им самое различное вооружение и бронетехнику. «Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников на разных континентах - это государства, которые не прогибаются перед так называемым "гегемоном". Россия искренне дорожит связями с государствами Латинской Америки, Африки, Азии», – заявил президент.