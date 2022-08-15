Путин выступил на открытии форума «Армия-2022»

Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и губернатором Московской области Андреем Воробьевым выступил на открытии форума «Армия-2022». Об этом сообщает Telegram-канал «Московский комсомолец: главное сегодня».
В своей речи Владимир Путин подчеркнул, что граждане РФ гордятся своей армией и конкретно военнослужащими:
«Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам». Он также заявил, что Российская Федерация выступает за всестороннее развитие военно-технического сотрудничества в условиях формирования многополярного мира. Россия, по словам президента, дорожит связями со своими союзниками и готова предложить им самое различное вооружение и бронетехнику. «Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников на разных континентах - это государства, которые не прогибаются перед так называемым "гегемоном". Россия искренне дорожит связями с государствами Латинской Америки, Африки, Азии», – заявил президент.
Кроме того, Путин высоко оценил достижения оборонного производства страны и последние разработки отечественного вооружения, которое, по словам президента, «на годы и десятилетия опережает зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно его превосходят».
Также президент не оставил без внимания и конфликт на Украине.
«Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, четко выполняют все поставленные задачи — шаг за шагом освобождают землю Донбасса», – заявил он.
Отдельно президент поблагодарил российских оружейников за «за оснащение армии и флота современным оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны, всей России».
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот». С 16 по 18 августа он открыт только для специалистов, но с 19 до 21 августа его сможет посетить любой желающий. Посетителям представят перспективные образцы современного вооружения и военной техники, а также пройдет шоу-конкурс «Танковый биатлон» и демонстрационные полеты пилотажной группы «Русские витязи».