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1 час назад

Путин: образцы перспективных вооружений РФ превосходят зарубежные аналоги на десятилетия

ТАСС

Многие образцы перспективных вооружений РФ на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в понедельник на открытии форума "Армия-2022" в парке "Патриот".

"Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашней день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их",- сказал Путин.

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