Китай направил военные самолеты и корабли к Тайваню

В Минобороны Тайваня заявили, что Китай направил в район острова 30 военных самолетов и пять военных кораблей. Об этом сообщается в твиттере Минобороны.

По данным военного ведомства, среди военной авиации были замечены противолодочный вертолет Z-9, восемь истребителей Су-30, четыре J-16 и два J-11.

«Мы осуждаем Народно-освободительную армию Китая, так как она поставила под угрозу мир и безопасность нашего региона», - заявили в Минобороны Тайваня.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Тайваня «отслеживают действия в регионе и профессионально реагируют на каждую ситуацию, чтобы защитить свою страну».

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.