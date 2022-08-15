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44 минуты назад

Китай направил военные самолеты и корабли к Тайваню

Мария Иванова

В Минобороны Тайваня заявили, что Китай направил в район острова 30 военных самолетов и пять военных кораблей. Об этом сообщается в твиттере Минобороны.

По данным военного ведомства, среди военной авиации были замечены противолодочный вертолет Z-9, восемь истребителей Су-30, четыре J-16 и два J-11.

«Мы осуждаем Народно-освободительную армию Китая, так как она поставила под угрозу мир и безопасность нашего региона», - заявили в Минобороны Тайваня.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Тайваня «отслеживают действия в регионе и профессионально реагируют на каждую ситуацию, чтобы защитить свою страну».

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В МИД Китая ее визит назвали политической провокацией, которая усилила напряженность в регионе. Глава МИД страны Ван И заявил, что именно Штаты, а не Китай пытаются поменять статус-кво в Тайваньском проливе.

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