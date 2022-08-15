Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал о прочности ядерного щита России. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

«Пусть кто-нибудь попробует на прочность его проверить», — предложил Борисов.

В июле глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что считает российский комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат» «чертовски хорошей штукой».

В том же месяце бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что ракета «Сармат» готовится к новым испытаниям и серийному производству.