Роскосмос показал боевого робота «Маркер» на «Армии-2022»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представлена роботизированная платформа «Маркер», ее показали Роскосмос и Фонд перспективных исследований.

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Боевая платформа «Маркер» разработана для отработки технического зрения, связи, навигации, автономного движения и группового управления, передает ТАСС.

Этот робот – совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника» (разработчик антропоморфного робота «Федор»).

Разработчики позиционируют «Маркер» как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.