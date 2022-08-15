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34 минуты назад

Роскосмос показал боевого робота «Маркер» на «Армии-2022»

Деловая газета "Взгляд"

На международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представлена роботизированная платформа «Маркер», ее показали Роскосмос и Фонд перспективных исследований.

Роскосмос показал боевого робота «Маркер» на «Армии-2022»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боевая платформа «Маркер» разработана для отработки технического зрения, связи, навигации, автономного движения и группового управления, передает ТАСС.

Этот робот – совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника» (разработчик антропоморфного робота «Федор»).

Разработчики позиционируют «Маркер» как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

Ранее на форуме «Армия-2022» был представлен бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине.

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