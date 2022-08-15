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55 минут назад

На «Армии-2022» покажут танк Т-90МС «Тагил»

Моя Москва.онлайн

Главным его оружием является 125-мм гладкоствольная пушка «Рапира».

«Уралвагонзавод» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представит экспортный вариант танка Т-90 М — боевая машина Т-90МС «Тагил», сообщает издание «Военное дело». Одной из интересных особенностей данной боевой машины стал выдвижной бульдозерный отвал, позволяющий танку самоокапываться.

НА Т-90МС используется система защиты «Реликт». От выстрелов противника экипаж защищают решётчатые противокумулятивные экраны. Дополнительно на машину установлен бронированный короб, расположенный за башней.

Новый танк является эволюцией существующих образцов. В качестве главного орудия танка используется 125-мм гладкоствольная пушка «Рапира» модификации 2А46 М-5, отличающаяся более жёсткой трубой и хромированным каналом ствола. Кроме этого танк оснащен 7,62-мм пулемётом ПКТ (пулемет Калашникова танковый).

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