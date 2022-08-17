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55 минут назад

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили ракету "Точка-У" по Пантелеймоновке

ТАССиещё 3

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) ракету оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Точка-У". Об этом в среду сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР: ВСУ выпустили ракету "Точка-У" по Пантелеймоновке
Фото: ReutersReuters

"Зафиксирован обстрел в 02:50 со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению н. п. Красногоровка - н. п. Пантелеймоновка. Выпущена 1 ракета "Точка У" из ОТРК", - говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 14 снарядов натовского калибра 155 мм.

По его данным, обстрел велся несколькими залпами с 04:00 со стороны Первомайского

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