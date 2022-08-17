ДНР: ВСУ выпустили ракету "Точка-У" по Пантелеймоновке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) ракету оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Точка-У". Об этом в среду сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).