Морской БЛА вертикального взлета и посадки показали на форуме «Армия-2022»

Главное командование Военно-морского флота (ВМФ) России впервые представило на международном форуме «Армия-2022» модель новейшего беспилотного летательного аппарата (БЛА) комбинированного типа.

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В частности, макет БЛА, показанный на стенде в выставочном павильоне, представляет собой аппарат с крылом для совершения полета в самолетном режиме и четырьмя роторами для вертикального взлета и посадки. Как поясняется в информационном буклете, беспилотник существует в трех основных весовых категориях: 30, 50 и 100 кг. Каждая из них имеет свою максимальную взлетную массу, массу полезной нагрузки, дальность и продолжительность полета, передает ТАСС.

Основное назначение БЛА – воздушная разведка и доставка грузов, аэрофотосъемка, воздушная оптическая и тепловизионная разведка, определение координат целей, ретрансляция связи. Аппараты средней (50 кг) и тяжелой (100 кг) категорий, помимо этого, способны доставлять грузы массой от 10 до 25 кг и применять авиационные средства поражения.

По словам представителя главкомата, аппарат может базироваться как на сухопутных аэродромах, так и на палубах кораблей. Размах крыла БЛА в легкой модификации составляет 3 м, в средней – 3,8 м, а в тяжелой – 6 м. Практический потолок – 3 тыс. м, дальность полета – от 650 до 1,5 тыс. м в зависимости от версии.

Максимальная скорость аппаратов – 130-140 км/ч, масса полезной нагрузки – 4, 13 и 25 кг в легкой, средней и тяжелой модификациях соответственно. Продолжительность полета при максимальном взлетном весе БЛА составляет восемь часов для легкой модификации, десять часов для средней и 15 часов для тяжелой.