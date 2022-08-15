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48 минут назад

Украина передала импорт и экспорт оружия в ведение разведки

Мария Иванова

Власти Украины передали вопросы импорта и экспорта вооружений из ведения Минобороны в Главное управление разведки (ГУР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Украина передала импорт и экспорт оружия в ведение разведки
Фото: ReutersReuters

Это было сделано через передачу хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт» («дочка» госкомпании «Укрспецэкспорт») из сферы управления Минобороны в ГУР.

Ранее газета Financial Times рассказала, что НАТО и ЕС «бьют тревогу» из-за риска контрабанды оружия, поставленного Украине, на черный рынок.

По данным газеты, некоторые страны-члены НАТО начали обсуждать с Киевом создание системы отслеживания или подробных инвентарных списков оружия, поставляемого Украине.

Один из собеседников FT отметил, что всё оружие приземляется на юге Польши, затем распределяется на границе с Украиной по транспортным средствам «и с этого момента мы ничего не знаем о его местонахождении».

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